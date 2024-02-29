В Госдуме разъяснили Макрону и Зеленскому ответ России в случае ввода войск НАТО в Киев

Отправка французских войск на Украину будет расцениваться как её оккупация, предупредил депутат Госдумы Михаил Шеремет в ответ на соответствующее заявление президента республики Эмманюэля Макрона.

"Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с [Владимиром] Зеленским, будет расценена как её оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта", — сказал российский парламентарий в беседе с РИА "Новости".