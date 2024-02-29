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29 февраля, 05:26

В Госдуме разъяснили Макрону и Зеленскому ответ России в случае ввода войск НАТО в Киев

Депутат ГД Шеремет счёл оккупацией возможную отправку войск Франции на Украину

Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld

Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld

Отправка французских войск на Украину будет расцениваться как её оккупация, предупредил депутат Госдумы Михаил Шеремет в ответ на соответствующее заявление президента республики Эмманюэля Макрона.

"Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с [Владимиром] Зеленским, будет расценена как её оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта", — сказал российский парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Шеремет считает саму идею Макрона о вводе войск НАТО в Незалежную "мёртвой и неосуществимой". Он уверен также в том, что официальная отправка западных солдат никак не поможет ВСУ. Депутат объяснил и Зеленскому, что ему не стоит надеяться на помощь заграницы, она "не поможет".

Разгон взят: Как отреагировали западные СМИ на предложение Макрона ввести войска на Украину
Разгон взят: Как отреагировали западные СМИ на предложение Макрона ввести войска на Украину

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже обсуждалась отправка сухопутных войск западных стран на Украину. Китай выступил с предложением после скандальных слов Макрона. А Захарова обратила внимание на то, что они вызвали шок даже у стран НАТО. Однако затем ведущие европейские страны, а также США объявили, что не будут этого делать. После чего и Париж скорректировал слова об отправке военных в Незалежную.

Андрей Бражников
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