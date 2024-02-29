Разгон взят: Как отреагировали западные СМИ на предложение Макрона ввести войска на Украину Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, зачем глава Франции Эмманюэль Макрон играет в ястреба и пугает даже своих союзников перспективой ввода войск на Украину. 28 февраля, 21:40 Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает отыгрывать роль самого главного ястреба континентальной Европы. Обложка © ТАСС / ЕРА / GONZALO FUENTES / POOL

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает отыгрывать роль самого главного ястреба континентальной Европы. В ходе большой парижской конференции по вопросу помощи Украине (на которой присутствовало два десятка стран) он заявил о том, что не исключает ввода французских войск на территорию Незалежной.

"Всё возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели", — пояснил французский лидер. И под целью он понимает не столько выживание Европы, сколько попытку не допустить победу России на Украине. Даже (учитывая то, как Москва расценит ввод французской армии на в том числе российские территории, ныне оккупированные киевским режимом) ценой выживания Европы, которая эту войну с ядерной Россией явно не переживёт.

Слова, конечно, стали сенсацией. "Впервые на таком международном уровне было начато обсуждение о коллективной отправке войск для поддержки истощённых украинских Вооружённых сил", — пишет Guardian. Отмечали СМИ и то, как изменился сам Макрон за два года СВО.

— Эмманюэля Макрона долгое время считали одним из слабых звеньев в деле поддержки Украины внутри Европы. После вторжения в феврале 2022 года он несколько месяцев звонил Владимиру Путину, надеясь "привести его в чувство", руководствуясь одним принципом — "не унижать Россию". Два года спустя президент Франции стал одним из самых ярых защитников поддержки Киева, по крайней мере на словах, — уверяет французская Le Figaro.

Однако обсуждения и тем более похвалы за "правильную позицию" не получилось — вместо этого повальная критика. Очень быстро выяснилось, что и у западных СМИ, и у большинства тамошних политиков несколько иное понимание ситуации относительно того, нужно ли жертвовать Европой ради победы над Россией, а также того, насколько ястребиным должен быть ястреб.

Так, по мнению France 24, Макрон, возможно, "поторопился" с комментарием о войсках на Украине. Forbes и ряд других изданий приводят целый "поминальник" из числа европейских лидеров, выступающих против отправки войск на Украину. И там не венгерский и словацкий премьеры (которые вообще против эскалации) — нет, в списке сплошь рукопожатные личности. Включая премьер-министра Польши Дональда Туска, его коллегу из Чехии Петра Фиалу, главу британского кабмина Риши Сунака и прочих.

Против выступили и сами французы. "Макрон хочет возглавить Европу в вопросе Украины, однако Франция не позволит ему это сделать", — пишет издание Politico. Правая Марин ле Пен уже обвинила Макрона в игре жизнями французских детей, а левый Жан-Люк Меланшон — в безумном желании выставить одну ядерную державу против другой.

Центристские силы тоже остались не в восторге. "Либо это пустые слова — но тогда мы имеем дело с такой серьёзной непоследовательностью со стороны главы государства, что в это невозможно поверить. Либо это реальный план, но тогда срочно нужно созывать парламент для его обсуждения", — заявил один из лидеров республиканцев Франсуа Ретойо. Не в восторге оказалось и население страны, три четверти из которых выступают против отправки войск на Украину. Более того, среди французов поддержка Украины постепенно, но неуклонно сокращается.

— Поскольку Макрон выглядел всё более и более изолированным, а оппозиционные политики во Франции яростно критикуют его предложение о перспективах рассмотрения вопроса об отправке наземных войск, французское правительство попыталось прояснить свою позицию, — резюмирует Associated Press. Ну, точнее, не прояснить, а вежливо опровергнуть Макрона. В частности, этим занимался министр обороны страны Себастьян Лекорню — по его словам, никаких решений в итоге принято не было. Да и вообще, если какие-то солдаты будут на территории Украины, то они, мол, не будут принимать участия в боевых действиях. Станут заниматься разминированием и прочими видами работ.

Да, возможно, условная Прибалтика поддержала бы инициативу французского лидера и не оставила бы его в одиночестве, однако без Франции и других крупных держав, конечно, никаких отправок войск не будет. Во-первых, потому, что европейским союзникам по НАТО запрещены частные войны, и, во-вторых, потому, что у большинства из них нет для этого возможностей. — Решение отправить войска и держать их развернутыми в долгосрочной перспективе потребует таких транспортных и логистических возможностей, которыми обладают только США, Великобритания, Франция, Германия и, возможно, Италия, Польша или Испания, — напоминает Associated Press.

С другой стороны, говорить о том, что Макрона все унизили и фактически поддержали Россию, тоже не стоит. То, что произошло, можно считать банальным зондажом. На фоне успехов российских войск Европа должна решить сейчас, что ей делать: бросать Украину, сохранять помощь на нынешнем уровне (то есть бросать, пусть и постепенно) или же усилить свою вовлечённость в конфликт. И тут верно пишет Guardian — последний вариант в публичном пространстве не обсуждался именно потому, что казался нонсенсом и ересью.

Сейчас же в рамках логики окна Овертона Макрон его озвучил. Да, он получил жёсткую порцию критики и остался в одиночестве, но тема ввода войск перешла из категории неприкасаемой в критикуемую. И теперь апологеты теории "воюем с Россией до конца" попытаются перевести её в категорию "обсуждаемая".

Авторы Геворг Мирзаян