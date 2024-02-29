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29 февраля, 17:09

Макрон заявил, что его слова о войсках НАТО на Украине были тщательно продуманы

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его слова об отправке западных военнослужащих на Украину были хорошо взвешены и продуманы. Об этом политик признался журналистам в ходе визита в будущую Олимпийскую деревню на окраине Парижа.

"Каждое моё слово на эту тему взвешено, продумано и выверено", — указал французский лидер, назвав этот вопрос "очень серьёзным".

Причём он не стал давать "геополитические комментарии" на этот счёт. По его мнению, не стоит смешивать тему украинского конфликта с открытием Олимпийской деревни. Как отметил президент Франции, спорт должен способствовать единению и умиротворению.

Разгон взят: Как отреагировали западные СМИ на предложение Макрона ввести войска на Украину
Разгон взят: Как отреагировали западные СМИ на предложение Макрона ввести войска на Украину

Как уже рассказывал Life.ru, на днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об обсуждении на конференции в Париже довольно интересной темы — отправки сухопутных западных войск на Украину. Причём идею не поддержали ни ведущие европейские страны, ни США. В Германии посчитали предложение нецелесообразным. После этого и Париж скорректировал слова об отправке военных в Незалежную. При этом в России не смогли оставить инцидент без внимания. В Кремле предрекли непоправимые последствия в случае ввода войск НАТО на Украину.

Николь Вербер
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