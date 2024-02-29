Макрон заявил, что его слова о войсках НАТО на Украине были тщательно продуманы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его слова об отправке западных военнослужащих на Украину были хорошо взвешены и продуманы. Об этом политик признался журналистам в ходе визита в будущую Олимпийскую деревню на окраине Парижа.

"Каждое моё слово на эту тему взвешено, продумано и выверено", — указал французский лидер, назвав этот вопрос "очень серьёзным".