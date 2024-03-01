Макрона уличили в том, что он оказал Зеленскому медвежью услугу

Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину оказали Киеву медвежью услугу. К такому выводу пришёл обозреватель Politico. В статье издания говорится, что слова французского лидера должны были стать неким "стратегическим сигналом" для России, но на деле возымели противоположный эффект.

"Само упоминание о возможности отправки войск НАТО на Украину обнажило вопиющее непонимание своих партнёров, а также европейской общественности", — сказано в обзоре.

Как уже рассказывал Life.ru, на днях Эмманюэль Макрон порассуждал об отправке сухопутных западных войск на Украину, хотя эту идею не поддержали ни ведущие европейские страны, ни США. При этом в России не смогли оставить инцидент без внимания. В Кремле предрекли непоправимые последствия в случае ввода войск НАТО на Украину.