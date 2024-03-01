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1 марта, 08:23

Макрона уличили в том, что он оказал Зеленскому медвежью услугу

Politico: Высказывания Макрона об отправке войск НАТО на Украину навредили Киеву

Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину оказали Киеву медвежью услугу. К такому выводу пришёл обозреватель Politico. В статье издания говорится, что слова французского лидера должны были стать неким "стратегическим сигналом" для России, но на деле возымели противоположный эффект.

"Само упоминание о возможности отправки войск НАТО на Украину обнажило вопиющее непонимание своих партнёров, а также европейской общественности", — сказано в обзоре.

Разгон взят: Как отреагировали западные СМИ на предложение Макрона ввести войска на Украину
Разгон взят: Как отреагировали западные СМИ на предложение Макрона ввести войска на Украину

Как уже рассказывал Life.ru, на днях Эмманюэль Макрон порассуждал об отправке сухопутных западных войск на Украину, хотя эту идею не поддержали ни ведущие европейские страны, ни США. При этом в России не смогли оставить инцидент без внимания. В Кремле предрекли непоправимые последствия в случае ввода войск НАТО на Украину.

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Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com

Марина Калегина
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