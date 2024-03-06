Песков счёл опасными рассуждения о войсках НАТО в Киеве: "Они все играют с огнём"

"Они [ страны Запада ] все играют с огнём. <…> Конечно, это крайне безответственное поведение", — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что хотя не все на Западе однозначно поддерживают прямое участие натовских военных в украинском конфликте, но сам факт подобных рассуждений вызывает серьёзные опасения. По словам Пескова, всё это лишь усугубляет ситуацию. В свою очередь Москва продолжит планомерно достигать целей спецоперации, заверил он.