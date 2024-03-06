Песков счёл опасными рассуждения о войсках НАТО в Киеве: "Они все играют с огнём"
Песков: Запад играет с огнём, обсуждая отправку войск НАТО на Украину
Дмитий Песков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Запад обостряет ситуацию, открыто обсуждая отправку войск НАТО на Украину, чтобы нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие предложения главы Франции Эмманюэля Макрона.
"Они [страны Запада] все играют с огнём. <…> Конечно, это крайне безответственное поведение", — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что хотя не все на Западе однозначно поддерживают прямое участие натовских военных в украинском конфликте, но сам факт подобных рассуждений вызывает серьёзные опасения. По словам Пескова, всё это лишь усугубляет ситуацию. В свою очередь Москва продолжит планомерно достигать целей спецоперации, заверил он.
Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции в Париже обсуждал отправку западных войск на Украину. Его заявление молниеносно было отвергнуто на Западе, после чего французские власти скорректировали заявление. В Германии тоже готовы идти на обострение. Так, перехваченные переговоры немецких военных были выложены в Сеть 1 марта и спровоцировали скандал. В разговоре обсуждалось, как лучше атаковать Крымский мост, чтобы не было понятно, что к этому причастен Берлин.