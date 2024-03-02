Обсуждавшие удар по Крымскому мосту немецкие военные даже не шифровались, выяснили СМИ
Spiegel: Минобороны ФРГ боится большой утечки внутренних переговоров военных
В Минобороны Германии опасаются большой утечки внутренних данных после "слива" переговоров военных об ударе по Крымскому мосту. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.
"В Минобороны встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры", — говорится в публикации.
Указывается, что скандальная беседа велась по открытым каналам — через платформу WebEx, часто используемую бундесвером и Минобороны для переговоров. Издание считает, что её "относительно легко прослушать". А один из участников разговора и вовсе мог подключиться через мобильный телефон, так как находился за границей.
Напомним, ранее в Сети появилась запись переговоров немецких военных, обсуждавших ракетную атаку на Крымский мост. Слив вызвал бурю обсуждений, в том числе в России. Например, официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к немецким журналистам с призывом задать вопрос об этом министру иностранных дел Анналене Бербок, а глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Москве известно всё о деятельности НАТО на Украине. Тем временем бундесвер начал блокировать аккаунты в социальных сетях, которые распространяют неудобную запись. К слову, немецкие СМИ указывают на её подлинность.
ТАСС / Сергей Мальгавко