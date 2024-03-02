Обсуждавшие удар по Крымскому мосту немецкие военные даже не шифровались, выяснили СМИ

В Минобороны Германии опасаются большой утечки внутренних данных после "слива" переговоров военных об ударе по Крымскому мосту. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

"В Минобороны встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры", — говорится в публикации.

Указывается, что скандальная беседа велась по открытым каналам — через платформу WebEx, часто используемую бундесвером и Минобороны для переговоров. Издание считает, что её "относительно легко прослушать". А один из участников разговора и вовсе мог подключиться через мобильный телефон, так как находился за границей.