В Германии сочли подлинной запись разговора военных об ударах по Крымскому мосту

Распространение в российских средствах массовой информации записи, на которой, предположительно, высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают планы атаки на Крымский мост, стало неприятной неожиданностью для Бундесвера. Об этом сообщила газета Bild.

"Многое указывает на то, что запись является настоящей, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность", — написало издание.

Кто перехватил разговор немецких военных, пока не известно. Журналисты отметили, что один из офицеров говорил из Сингапура — возможно, связь не была защищена или в его комнате установили прослушивающие устройства. В Минобороны, однако, приняли меры: заблокировали в Германии аккаунты в соцсети X, распространявшие запись, и инициировали проверку по факту возможной утечки секретной информации.