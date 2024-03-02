В Германии сочли подлинной запись разговора военных об ударах по Крымскому мосту
Bild: Многое говорит в пользу подлинности записи разговора офицеров ФРГ
Распространение в российских средствах массовой информации записи, на которой, предположительно, высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают планы атаки на Крымский мост, стало неприятной неожиданностью для Бундесвера. Об этом сообщила газета Bild.
"Многое указывает на то, что запись является настоящей, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность", — написало издание.
Кто перехватил разговор немецких военных, пока не известно. Журналисты отметили, что один из офицеров говорил из Сингапура — возможно, связь не была защищена или в его комнате установили прослушивающие устройства. В Минобороны, однако, приняли меры: заблокировали в Германии аккаунты в соцсети X, распространявшие запись, и инициировали проверку по факту возможной утечки секретной информации.
По данным журнала Der Spiegel, в Минобороны ФРГ после первой проверки записи исходят из того, что она является подлинной.
Life.ru ранее писал, что слитая аудиозапись переговоров немецких офицеров об атаке на Крымский мост вызвала бурную реакцию в России. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал потребовать от Бундестага проведения расследования, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к немецким СМИ с призывом задать вопрос на эту тему её коллеге Анналене Бербок, а глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Москве доподлинно известно о деятельности НАТО на Украине.
ТАСС / Пресс-служба "Росавтодор"