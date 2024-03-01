Минобороны ФРГ проверяет факт возможного перехвата разговоров немецких офицеров
В ФРГ начали проверку в связи с распространением в российских средствах массовой информации записи разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждавших планы атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Контрразведчики расследуют обстоятельства инцидента на предмет возможного перехвата данных. Об этом информировали немецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Германии.
"Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры", — заявили там журналистам.
Напомним, слитая аудиозапись переговоров германских офицеров об атаке на Крымский мост вызвала бурную реакцию в России. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении отправить в Бундестаг требование о проведении расследования, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к немецким СМИ с призывом задать вопрос на эту тему её немецкой коллеге Анналене Бербок, а глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москве доподлинно известно о деятельности НАТО на Украине.
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