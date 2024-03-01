Минобороны ФРГ проверяет факт возможного перехвата разговоров немецких офицеров

В ФРГ начали проверку в связи с распространением в российских средствах массовой информации записи разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждавших планы атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Контрразведчики расследуют обстоятельства инцидента на предмет возможного перехвата данных. Об этом информировали немецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Германии.