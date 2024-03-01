Советский МиГ-29 "отрубил" палец главе ВВС Германии, обсуждавшему "бомбёжку Крымского моста"

У инспектора ВВС Германии Инго Герхартца отсутствует часть среднего пальца, которую ему отрубило во время тренировки с советскими истребителями МиГ-29. Речь идёт про одного из военных, который обсуждал удар по Крымскому мосту.

Так, в тексте статьи журнала Focus, опубликованной в июне 2023 года, рассказывается случай, когда Герхартцу удалось полетать на МиГ-29. Истребители ему передали в подарок из старых ангаров ГДР. Во время тренировочного дня острый как бритва край фонаря кабины пилота упал на средний палец Инго Герхартца, отрезав его часть.

Несколько немецких СМИ также рассказывали занятные детали из жизни и карьеры командующего ВВС Германии. Например, газета Bild писала, что Герхартц провёл детство в доме, расположенном вблизи одной из авиабаз в Германии. Мальчик грезил о карьере пилота и в 19 лет вступил в Бундесвер. Спустя год началась его офицерская подготовка, а в 2018 году он стал самым молодым командующим ВВС ФРГ. При этом, по данным издания, его сын решил пойти по стопам отца и тоже начал службу в немецких ВВС.

Также в Bild сообщали, что в 2023 году Герхартц был руководителем на военных сборах НАТО Air Defender. Издание T-Online отметило, что идея провести учения пришла к нему тогда, когда на посту командующего ВВС в 2018-м. С таким заявлением он выступил во время визита в США, приуроченного к получению новой должности. При этом стимулом для идеи об учениях альянса для него послужило возвращение Россией Крыма. Однако официальное заявление гласило о том, что военные сборы НАТО проводятся отнюдь не в целях провокации РФ.