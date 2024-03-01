Захарова потребовала от ФРГ объяснений по разговору военных об атаке на Крым
Россия требует объяснений от властей Германии по поводу разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом уход от ответа, по её словам, будет рассматриваться как признание вины.
"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", — сказала дипломат ТАСС.
Как уже сообщал Life.ru, ранее стало известно о слитой аудиозаписи переговоров немецких военных, которые обсуждали планы атаки Крымского моста. Разговор вызвал бурную реакцию в России. Так, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении отправить в Бундестаг требование о проведении расследования. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала немецких журналистов расспросить о случившемся министра иностранных дел Германии Анналену Беброк. При этом глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москве доподлинно известно о деятельности НАТО на Украине.
ТАСС / Александр Щербак