Регион

Уведомления отключены

1 марта, 16:00
3746

Захарова потребовала от ФРГ объяснений по разговору военных об атаке на Крым

Россия требует объяснений от властей Германии по поводу разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом уход от ответа, по её словам, будет рассматриваться как признание вины.

"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", — сказала дипломат ТАСС.

В Госдуме предложили Бундесверу выход из скандала с планом "бомбёжки Крымского моста"
В Госдуме предложили Бундесверу выход из скандала с планом "бомбёжки Крымского моста"

Как уже сообщал Life.ru, ранее стало известно о слитой аудиозаписи переговоров немецких военных, которые обсуждали планы атаки Крымского моста. Разговор вызвал бурную реакцию в России. Так, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении отправить в Бундестаг требование о проведении расследования. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала немецких журналистов расспросить о случившемся министра иностранных дел Германии Анналену Беброк. При этом глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москве доподлинно известно о деятельности НАТО на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров