В Госдуме предложили Бундесверу выход из скандала с планом "бомбёжки Крымского моста"

Аудиозапись офицеров Бундесвера, которые придумывали план, с помощью которого можно было бы "разбомбить Крымский мост без последствий для ФРГ", является прямым доказательством того, какие на самом деле имеет планы Запад в отношении России, заявил депутат Государственной думы Амир Хамитов в беседе с Life.ru.

Он обратил внимание на то, что немецкие офицеры говорят об атаке с формулировкой атаковать именно "без последствий для немецких властей". По словам парламентария, это значит, что они прекрасно понимают, что речь идёт о подготовке преступления — теракта.

"Конечно, для нас это давно не является новостью. О западных планах по уничтожению наших объектов, а в конечном итоге — и развалу страны не говорит уже только ленивый. Разумеется, ничему из их планов сбыться не суждено. У России достаточно возможностей, чтобы раз и навсегда отбить у таких "стратегов" охоту даже задумываться о подобном. Тем более что об этих планах нам становится известно уже на этапе их обсуждения", — заявил Хамитов.

Депутат считает, что военным, допустившим такой скандал, следует заявить об отставке после такого разоблачения, поскольку для них это теперь является делом чести. Однако все понятия о чести, долге и совести на Западе уже давно позабыты, с сожалением отметил собеседник Life.ru.