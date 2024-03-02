"Безумец": Здравомыслие Шольца поставили под сомнение после скандала с Крымским мостом
Бизнесмен Дотком назвал Шольца безумцем из-за втягивания Германии в войну с РФ
Действия канцлера ФРГ Олафа Шольца в конечном итоге могут втянуть Германию в полномасштабную войну с Россией. Мрачным взглядом в будущее поделился немецко-финский бизнесмен Ким Дотком.
Так предприниматель отреагировал на скандальный слив переговоров высокопоставленных военных Бундесвера. В аудиозаписи офицеры обсуждали способы удара по Крымскому мосту.
"Олаф Шольц подвергает Германию риску войны с Россией. Безумец", — возмутился Дотком в соцсети X.
А тем временем Бундесвер принялся блокировать некоторые аккаунты в соцсети X, публикующие запись переговоров офицеров. Таким образом Берлин заметает следы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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