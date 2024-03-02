Регион

Уведомления отключены

2 марта, 03:21

"Безумец": Здравомыслие Шольца поставили под сомнение после скандала с Крымским мостом

Бизнесмен Дотком назвал Шольца безумцем из-за втягивания Германии в войну с РФ

Действия канцлера ФРГ Олафа Шольца в конечном итоге могут втянуть Германию в полномасштабную войну с Россией. Мрачным взглядом в будущее поделился немецко-финский бизнесмен Ким Дотком.

Так предприниматель отреагировал на скандальный слив переговоров высокопоставленных военных Бундесвера. В аудиозаписи офицеры обсуждали способы удара по Крымскому мосту.

"Олаф Шольц подвергает Германию риску войны с Россией. Безумец", — возмутился Дотком в соцсети X.

"Это сигнал": Берлину пригрозили ответом после скандала с угрозами Крымскому мосту
"Это сигнал": Берлину пригрозили ответом после скандала с угрозами Крымскому мосту

А тем временем Бундесвер принялся блокировать некоторые аккаунты в соцсети X, публикующие запись переговоров офицеров. Таким образом Берлин заметает следы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обложка ©

Getty Images / Jutrczenka

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Германия
  • Олаф Шольц
  • бундесвер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров