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1 марта, 23:22

Захарова обратила внимание на заметание следов Бундесвером из-за слитого разговора

Захарова: Бундесвер заметает следы, блокируя слившие разговор офицеров аккаунты

Официальный представитель МВД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock

Официальный представитель МВД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock

Блокирование Бундесвером аккаунтов в соцсети X (экс-Twitter), распространявших запись разговора обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту немецких офицеров, является заметанием следов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всё пойдёт по тому же сценарию, как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"?" — сыронизировала она в телеграм-канале.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц информирует немцев о чьих угодно правах — россиян, белорусов, китайцев, — но только не об их собственных.

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Советский МиГ-29 "отрубил" палец главе ВВС Германии, обсуждавшему "бомбёжку Крымского моста"

Ранее немецкие издания сообщили, что опубликованная аудиозапись, вероятно, является подлинной. К такому же мнению пришли в Минобороны ФРГ в ходе начатого расследования.

Лариса Сафронова
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