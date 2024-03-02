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2 марта, 01:06

"Это сигнал": Берлину пригрозили ответом после скандала с угрозами Крымскому мосту

Депутат Водолацкий: Обсуждение удара по Крымскому мосту в ФРГ — прямая агрессия

Германия проявляет прямую агрессию по отношению к России, рассматривая варианты нанесения удара по Крымскому мосту. Так скандальную аудиозапись с переговорами офицеров Бундесвера прокомментировал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По словам первого зампреда Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, речь идёт о настоящей угрозе нацбезопасности РФ, которую необходимо купировать. Для этого Берлин стоит твёрдо предупредить о последствиях теракта.

"Когда офицеры Бундесвера обсуждают, как они будут поражать Крымский мост, это уже сигнал для того, чтобы мы по различным каналам довели до сведения руководства Германии о тех недружественных действиях, которые могут быть чреваты для самой Германии", — заявил парламентарий в беседе с RT.

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Перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Требование о проведении расследования отправлено и в Бундестаг, заявил спикер ГД РФ Вячеслав Володин. В Германии склоняются к версии, что опубликованная аудиозапись является подлинной.

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t.me / Аксёнов Z 82

Илья Пушкарев
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