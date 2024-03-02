"Это сигнал": Берлину пригрозили ответом после скандала с угрозами Крымскому мосту

По словам первого зампреда Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, речь идёт о настоящей угрозе нацбезопасности РФ, которую необходимо купировать. Для этого Берлин стоит твёрдо предупредить о последствиях теракта.

"Когда офицеры Бундесвера обсуждают, как они будут поражать Крымский мост, это уже сигнал для того, чтобы мы по различным каналам довели до сведения руководства Германии о тех недружественных действиях, которые могут быть чреваты для самой Германии", — заявил парламентарий в беседе с RT.