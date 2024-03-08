"Не исключать — не означает делать это": Макрон оправдался за слова об отправке войск на Украину

Не исключать чего-то — это вовсе не означает делать это. Так президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал своё скандальное заявление о возможной отправке французского военного контингента на Украину.

"Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определённый момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться", — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.