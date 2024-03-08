"Не исключать — не означает делать это": Макрон оправдался за слова об отправке войск на Украину
Макрон дополнил скандальное заявление об отправке войск на Украину
Не исключать чего-то — это вовсе не означает делать это. Так президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал своё скандальное заявление о возможной отправке французского военного контингента на Украину.
"Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определённый момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться", — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, 26 февраля Макрон на конференции в Париже завёл тему об отправке западных войск на Украину. Его заявление отвергли на Западе, после чего французские власти скорректировали высказывание. А в пятницу, 8 марта, стало известно, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. Именно такие условия Макрон назвал на встрече с лидерами парламентских фракций, утверждает оппозиция Пятой республики.