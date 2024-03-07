Макрон заявил, что в поддержке Украины Францией нет никаких лимитов 7 марта, 16:16 Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / AP / TASS

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Париж не имеет никаких лимитов в вопросах поддержки Украины. Об этом глава французского государства сказал на встрече с оппозиционными лидерами, сообщает телеканал BFM TV.

"Макрон объяснил главам партий, что нет <…> никаких "красных линий" в поддержке Францией Украины", — поделился руководитель партии коммунистов Фабьен Руссель по итогам мероприятия.

При этом оппозиция отказалась поддерживать Макрона по теме украинского конфликта. По её мнению, политик втягивает Францию в противостояние с Россией и обостряет ситуацию. Лидер Национального объединения (RN) Жордан Барделла уверен, что Париж должен быть равноудалён от обеих сторон конфликта, но Макрон явно перегнул палку и идёт во всём на поводу у Киева.

По убеждению оппозиции, Франция и без того оказала огромную помощь киевскому режиму, но наращивать эти объёмы становится опасным. Отмечается, что Макрон не достиг желаемого результата и не смог переубедить присутствовавших на встрече политиков.

Авторы Татьяна Миссуми