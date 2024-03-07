Песков: Макрон втягивает Францию в конфликт на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон идёт против интересов своего народа, упорно продолжая втягивать страну в украинский конфликт. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Господин Макрон убеждён в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлечённости Франции в эту войну. С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов", — объяснил он.