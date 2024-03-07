Песков: Макрон втягивает Францию в конфликт на Украине
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент Франции Эмманюэль Макрон идёт против интересов своего народа, упорно продолжая втягивать страну в украинский конфликт. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Господин Макрон убеждён в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлечённости Франции в эту войну. С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов", — объяснил он.
Напомним, что 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции в Париже завёл тему об отправке западных войск на Украину. Его заявление отвергли на Западе, после чего французские власти скорректировали заявление. Несмотря на это, в зоне СВО постоянно объявляются французские наёмники. 17 января Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 60 бойцов из Франции в ходе удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.