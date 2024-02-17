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"Чудовищное лицемерие!": Во Франции возмутились "щедрости" Макрона, пообещавшего Киеву €3 млрд

Политик Филиппо: Макрон дал деньги Зеленскому в ущерб французам

17 февраля, 17:23
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT

Президент Франции Эмманюэль Макрон предоставил Украине денежную помощь, которая в 20 раз превышает сумму, обещанную местным фермерам, что говорит о наплевательском отношении Парижа к собственным гражданам. На это указал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Несколько дней назад Брюно Ле Мэр [министр экономики и финансов] жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту! Три миллиарда", написал он в соцсети Х.

По его мнению, Макрон поступил легкомысленно, не подумав о проблемах своего государства, где копятся внутренние долги и фиксируется дефицит товаров. Филиппо с иронией отметил, что французский лидер продемонстрировал "чудовищное лицемерие", которое оценят "разъярённые фермеры и нищие французы".

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Напомним, 16 января Макрон и Зеленский встретились в Париже, где подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Документ предусматривает выделение Киеву трёх миллиардов евро в этом году. Договор подписан сроком на десять лет, но может действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО, отметил Макрон.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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