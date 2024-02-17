Макрона обвинили в унижении Франции из-за "глухоты" к словам Путина Евродепутат Мариани заявил, что Макрон не слышит Путина и твердит нарративы НАТО 17 февраля, 14:26 Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT

Президент Франции Эмманюэль Макрон всего лишь твердит постулаты НАТО и не слышит своего российского коллегу Владимира Путина, который объясняет, что именно Запад мешает Киеву сесть за стол переговоров с Москвой. Об этом рассказал ТАСС депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

"У Франции больше нет независимой внешней политики, она полностью следует в русле НАТО и стран ЕС, которые хотят любой ценой продолжать эту войну. Я думаю, что Макрону просто нужно оправдывать эти огромные суммы, которые он тратит на Украину. Поэтому он повторяет нарратив НАТО и полностью игнорирует заявления Путина", — пояснил он.

Мариани обратил внимание, что в соглашении по безопасности, которое подписали Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, есть положение о том, что Украина должна помочь Франции, если на неё нападут. Депутат уверен, что намёк сделан на Россию. Однако, по его словам, нет оснований думать, что кто-то готовит нападение на французскую территорию. Также на совместной с Зеленским пресс-конференции Макрон несколько раз повторил об "угрозах" со стороны России, которая якобы хочет "напасть" на ЕС.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции после подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины заявил, что поведение России в отношении Европы является агрессивным. В Совфеде РФ предложили Макрону сначала посмотреть на действия Запада, который открыто занимается незаконной санкционной политикой, дезинформацией и информационной блокадой.

Авторы Татьяна Миссуми