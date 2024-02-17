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В Совфеде назвали слова Макрона об "агрессии" России верными "с точностью до наоборот"

Сенатор Карасин осудил Макрона за высказывание об "агрессивной" России

17 февраля, 12:31
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию в "агрессивности", хотя именно западные страны демонстрируют абсолютную нетолерантность к остальному миру. Об этом "Ленте.ру" сказал сенатор Григорий Карасин.

"На самом деле в последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах... Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности", — уточнил он.

Карасин напомнил, что Запад ведёт санкционную политику против неугодных, прибегает к вранью и информационной блокаде, разжигает военные конфликты, в том числе продолжая поддерживать Украину. Сенатор резюмировал, что "пределов лжи Макрон и его коллеги в Европе не знают", обвиняя во всех бедах Россию.

Макрон анонсировал визит на Украину в ближайшие недели
Макрон анонсировал визит на Украину в ближайшие недели

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции после подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины заявил, что поведение России в отношении Европы является агрессивным и это якобы проявляется в участившихся кибератаках и дестабилизации в различных регионах мира.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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