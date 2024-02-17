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17 февраля, 01:54

Макрон считает поведение России в отношении Европы агрессивным

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot

Поведение России в отношении Европы является агрессивным, что проявляется в участившихся кибератаках и дестабилизации в различных регионах мира. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции после подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

"В последние месяцы по всей Европе эти операции по дезинформации и манипулированию информацией, а также кибератаки резко участились, систематизировались и усилились. Это изменение позиции чётко показывает желание агрессии [РФ] по отношению к нам", — приводит слова французского лидера пресс-служба Елисейского дворца.

По словам Макрона, в числе прочего Россия увеличила число "зон конфронтации" в Африке и на Ближнем Востоке. Также французский лидер призвал Москву выступить с разъяснениями по поводу якобы разрабатываемого противоспутникового оружия.

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Напомним, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины на десять лет. Документ носит двусторонний характер и предусматривает выделение нового пакета финансовой помощи.

Лариса Сафронова
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