Макрон считает поведение России в отношении Европы агрессивным

Поведение России в отношении Европы является агрессивным, что проявляется в участившихся кибератаках и дестабилизации в различных регионах мира. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции после подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

"В последние месяцы по всей Европе эти операции по дезинформации и манипулированию информацией, а также кибератаки резко участились, систематизировались и усилились. Это изменение позиции чётко показывает желание агрессии [РФ] по отношению к нам", — приводит слова французского лидера пресс-служба Елисейского дворца.

По словам Макрона, в числе прочего Россия увеличила число "зон конфронтации" в Африке и на Ближнем Востоке. Также французский лидер призвал Москву выступить с разъяснениями по поводу якобы разрабатываемого противоспутникового оружия.