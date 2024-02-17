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16 февраля, 22:08

Макрон анонсировал визит на Украину в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь заявил о намерении посетить Украину. Рабочая поездка состоится в течение ближайших недель, уточнил политик на пресс-конференции по случаю визита Владимира Зеленского в Париж.

"Я приеду до середины марта. Вы можете меня ожидать в ближайшие недели", — ответил глава Пятой республики на вопрос прессы.

Напомним, что Макрон планировал посетить Киев раньше и заключить соглашение о гарантиях безопасности в украинской столице. Однако из соображений безопасности визит был перенесён.

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А тем временем президент России Владимир Путин готовится к рабочему визиту в Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поездка может состояться до президентских выборов в РФ.

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Getty Images / Chesnot

Илья Пушкарев
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