Макрон анонсировал визит на Украину в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь заявил о намерении посетить Украину. Рабочая поездка состоится в течение ближайших недель, уточнил политик на пресс-конференции по случаю визита Владимира Зеленского в Париж.

"Я приеду до середины марта. Вы можете меня ожидать в ближайшие недели", — ответил глава Пятой республики на вопрос прессы.

Напомним, что Макрон планировал посетить Киев раньше и заключить соглашение о гарантиях безопасности в украинской столице. Однако из соображений безопасности визит был перенесён.