Песков заявил Life.ru, что визит Путина в Турцию может состояться до выборов

Визит президента РФ Путина в Турцию состоится в обозримом будущем, об этом Life.ru сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (что визит состоится до президентских выборов в РФ 15–17 марта. — Прим. Life.ru)", — отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков — о визите президента РФ Владимира Путина в Турцию. Видео © Life.ru