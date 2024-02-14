Песков заявил Life.ru, что визит Путина в Турцию может состояться до выборов
Песков: Визит Путина в Турцию состоится в обозримом будущем
Визит президента РФ Путина в Турцию состоится в обозримом будущем, об этом Life.ru сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (что визит состоится до президентских выборов в РФ 15–17 марта. — Прим. Life.ru)", — отметил представитель Кремля.
Дмитрий Песков — о визите президента РФ Владимира Путина в Турцию. Видео © Life.ru
Напомним, что ранее в СМИ сообщалась предполагаемая дата поездки Путина в Турцию — 12 февраля. Однако в Кремле не подтверждали эту информацию, отмечая, что сроки визита будут объявлены своевременно. Позже в Турции заявили, что поездка Путина якобы перенесена, однако Песков тоже не подтвердил эту информацию.
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