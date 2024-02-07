В Кремле отреагировали на сообщения о переносе визита Путина в Турцию

Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию, который был намечен на 12 февраля, перенесён на более поздний срок. Об этом в соцсети X (Twitter) заявила журналист газеты Hürriyet Ханде Фырат.

"Визит Путина отложен на более поздний срок. Утверждается, что причиной является график выборов в обеих странах и занятость", — сообщила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Life.ru подчеркнул, что подготовка к переговорам Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана продолжается. Представитель Кремля не подтвердил информацию о переносе визита российского лидера.

"Никакие сроки не объявлялись. Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне. Сроки будут согласовываться", — отметил он.