В Кремле отреагировали на сообщения о переносе визита Путина в Турцию
Песков не подтвердил информацию СМИ о переносе визита Путина в Турцию
Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию, который был намечен на 12 февраля, перенесён на более поздний срок. Об этом в соцсети X (Twitter) заявила журналист газеты Hürriyet Ханде Фырат.
"Визит Путина отложен на более поздний срок. Утверждается, что причиной является график выборов в обеих странах и занятость", — сообщила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Life.ru подчеркнул, что подготовка к переговорам Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана продолжается. Представитель Кремля не подтвердил информацию о переносе визита российского лидера.
"Никакие сроки не объявлялись. Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне. Сроки будут согласовываться", — отметил он.
Ранее Песков сообщал, что поездка Путина в Турцию планируется до президентских выборов в России, которые состоятся с 15 по 17 марта. В СМИ называлась дата — 12 февраля, но официально информацию не подтверждали.
LIFE / Павел Баранов