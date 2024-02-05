В Турции озвучили главную тему предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Турция хочет попросить у России скидки на покупку газа в преддверии приезда в страну президента РФ Владимира Путина для переговоров с Реджепом Эрдоганом. Об этом рассказал ТАСС дипломатический источник.

"Турция всегда была надёжным потребителем российского газа. Власти республики ранее говорили, что рассчитывают на более разумные цены на него, в том числе в свете планов создания газового хаба. Этот вопрос планируется обсудить на переговорах в рамках подготовки визита в Турцию президента РФ", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, Анкара надеется на понимание со стороны Москвы, тем более что вопрос о скидках поднимается не первый раз. Также источник подтвердил, что главной темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана может стать возведение международного газового хаба в Турции, реализация проекта возможна уже в текущем году. Собеседник отметил, что турецкая делегация из представителей нефтегазового сектора уже приезжала в Россию в январе, тогда обсуждались детали строительства хаба.