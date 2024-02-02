В Кремле рассказали об отношениях с Турцией на фоне давления Запада на Анкару
Песков: Турция сохраняет суверенность в отношениях с РФ на фоне давления Запада
Анкара на фоне давления западных стран в отношениях с Москвой сохраняет суверенность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Турция является одним из немногих государств, которое придерживается принципиальной позиции и продолжает выстраивать с РФ торгово-экономическую кооперацию.
"Турция сталкивается с беспрецедентным давлением — беспардонным зачастую давлением — англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб её интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Накануне Песков подчёркивал, что проблемы российских клиентов в турецких банках связаны с беспрецедентным давлением США на финансовые компании республики. Кремль осведомлён об этом и обсуждает ситуацию с Анкарой. Как сообщал Лайф, ряд турецких банков пересмотрел политику относительно выходцев из РФ. Так, некоторые организации начали закрывать счета российским компаниям.
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