В Кремле рассказали об отношениях с Турцией на фоне давления Запада на Анкару

Анкара на фоне давления западных стран в отношениях с Москвой сохраняет суверенность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Турция является одним из немногих государств, которое придерживается принципиальной позиции и продолжает выстраивать с РФ торгово-экономическую кооперацию.

"Турция сталкивается с беспрецедентным давлением — беспардонным зачастую давлением — англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб её интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.