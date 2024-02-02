Турецкая партия назвала США врагом

Америка выступает против Турции, она является врагом Анкары. Об этом сообщил председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

"Есть попытка внедрить в сознание общественности такое понимание: "США — это арбитр наверху, который пытается выступить посредником между Грецией и Турцией", — заявил Перинчек РИА "Новости".

По его словам, американская сторона всегда выдвигает требования о равенстве, однако Турция "должна сначала увидеть реальность". Председатель партии напомнил, что Штаты напрямую атаковали вертолёты в Метине, который находится на севере Ирака, в результате чего погибли девять турецких солдат. На Метину напали американские солдаты "вместе со своими командирами и офицерами спецназа". Всё это говорит о том, что Америка выступает против Турции, создав свои базы на всём побережье Греции.