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2 февраля, 06:29

Турецкая партия назвала США врагом

Председатель партии "Родина" Перинчек заявил, что США — враг Турции

Америка выступает против Турции, она является врагом Анкары. Об этом сообщил председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

"Есть попытка внедрить в сознание общественности такое понимание: "США — это арбитр наверху, который пытается выступить посредником между Грецией и Турцией", — заявил Перинчек РИА "Новости".

По его словам, американская сторона всегда выдвигает требования о равенстве, однако Турция "должна сначала увидеть реальность". Председатель партии напомнил, что Штаты напрямую атаковали вертолёты в Метине, который находится на севере Ирака, в результате чего погибли девять турецких солдат. На Метину напали американские солдаты "вместе со своими командирами и офицерами спецназа". Всё это говорит о том, что Америка выступает против Турции, создав свои базы на всём побережье Греции.

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Ранее Лайф писал, что США также планируют совершить атаки на иранские объекты в Ираке и Сирии. По сообщениям СМИ, американские власти уже приняли план ударов. Основным фактором, который определит время нанесения ударов, будет погода, так как США хотят иметь лучшую видимость.

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Getty Images / John Moore

Ян Поланин
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