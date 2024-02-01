США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, узнали СМИ

Американские власти приняли план ударов по военным объектам Ирана в Ираке и Сирии. Как уточняет CBS, атака готовится в ответ на нападение на базу США на Ближнем Востоке.

"Погода будет основным фактором, определяющим время нанесения ударов, поскольку США предпочитают иметь лучшую видимость выбранных целей в качестве защиты от непреднамеренного удара по гражданским лицам", — отмечает телеканал.