США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, узнали СМИ
CBS: США приняли планы ударов по объектам Ирана в Ираке и Сирии
Американские власти приняли план ударов по военным объектам Ирана в Ираке и Сирии. Как уточняет CBS, атака готовится в ответ на нападение на базу США на Ближнем Востоке.
"Погода будет основным фактором, определяющим время нанесения ударов, поскольку США предпочитают иметь лучшую видимость выбранных целей в качестве защиты от непреднамеренного удара по гражданским лицам", — отмечает телеканал.
По данным CBS, после того как шиитская "Катаиб Хезболла" заявила 31 января, что прекращает операции против военнослужащих США, новых нападений на места дислокации американских сил не было.
Ранее Лайф писал: в США заявили, что дрон атаковал американскую базу в Иордании. Сообщалось о трёх погибших. Президент США Джо Байден заявил, что в нападении виноваты проиранские группировки, и пообещал отомстить. При этом Амман опроверг заявления Соединённых Штатов о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. Там отметили, что военные погибли при атаке дрона в Сирии.
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