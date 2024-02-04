МИД Турции: Переговоры Путина и Эрдогана затронут Сирию, зерно и АЭС "Аккую"

Предстоящие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будут посвящены ряду актуальных вопросов геополитической и экономической повестки. Такое заявление сделали в зарубежном МИД.

"Предстоящий визит является плановым, в ходе него планируется обсудить сотрудничество в газовой сфере, энергетике, строительство АЭС "Аккую", зерновой коридор, который всегда находится в повестке, урегулирование на Украине, региональные вопросы, в частности ситуацию в Газе", — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Дипломат уточнил, что Анкара намерена разработать в сотрудничестве с Москвой и ООН новый способ транспортировки продовольствия на мировые рынки через Чёрное море. Ещё Турция чувствительна к вопросу деятельности Рабочей партии Курдистана на севере Сирии, где также активно действует Россия. Все эти темы прозвучат в диалоге государственных лидеров, заключил глава МИД.