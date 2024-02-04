Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 20:25

МИД Турции: Переговоры Путина и Эрдогана затронут Сирию, зерно и АЭС "Аккую"

Предстоящие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будут посвящены ряду актуальных вопросов геополитической и экономической повестки. Такое заявление сделали в зарубежном МИД.

"Предстоящий визит является плановым, в ходе него планируется обсудить сотрудничество в газовой сфере, энергетике, строительство АЭС "Аккую", зерновой коридор, который всегда находится в повестке, урегулирование на Украине, региональные вопросы, в частности ситуацию в Газе", заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Дипломат уточнил, что Анкара намерена разработать в сотрудничестве с Москвой и ООН новый способ транспортировки продовольствия на мировые рынки через Чёрное море. Ещё Турция чувствительна к вопросу деятельности Рабочей партии Курдистана на севере Сирии, где также активно действует Россия. Все эти темы прозвучат в диалоге государственных лидеров, заключил глава МИД.

"Содрагаются от мысли": Демократы в панике из-за возможного интервью Карлсона с Путиным
"Содрагаются от мысли": Демократы в панике из-за возможного интервью Карлсона с Путиным

Ожидается, что Путин посетит Турцию в феврале. Точную дату визита в Кремле не анонсировали, однако назвали одну из тем, которая точно будет затронута в ходе беседы двух лидеров.

Обложка ©

Kremlin.ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Путин
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров