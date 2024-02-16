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16 февраля, 20:18

Франция вслед за ФРГ подписалась поддерживать Украину и попала на 3 млрд евро

Франция заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности на десять лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Документ носит двусторонний характер и предусматривает выделение нового пакета финансовой помощи.

О заключении договора глава европейского государства объявил на пресс-конференции по случаю визита Зеленского в Париж. По словам политика, сделка является подтверждением готовности Франции к долгосрочной поддержке киевского режима. Соглашение подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО.

"В рамках этого соглашения Франция взяла на себя обязательство предоставить до трёх миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году", — заявил Макрон.

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Аналогичный договор 16 февраля Зеленский заключил и с канцлером Германии Олафом Шольцем. Срок действия документа — десять лет с даты подписания.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Илья Пушкарев
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