Германия взяла на себя обязательство поддерживать Украину в течение 10 лет
Зеленский и Шольц заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности
Киев и Берлин заключили соглашение о гарантиях безопасности, согласно которому ФРГ будет поддерживать Украину в течение десяти лет с момента вступления документа в силу. Договор был подписан канцлером Германии Олафом Шольцем и главой киевского режима Владимиром Зеленским во время визита последнего в Берлин.
"Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего соглашения <...> Настоящее соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания", — указано в тексте.
Ранее Шольц заявил о том, что в случае, если условием Москвы для мирного урегулирования конфликта на Украине будет капитуляция Киева, то попытки провести мирные переговоры не имеют никакого смысла. В его понимании Запад упорно трудится, чтобы решить ситуацию с помощью дипломатии, в качестве подтверждения он привёл переговоры в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN