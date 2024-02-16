Германия взяла на себя обязательство поддерживать Украину в течение 10 лет

Киев и Берлин заключили соглашение о гарантиях безопасности, согласно которому ФРГ будет поддерживать Украину в течение десяти лет с момента вступления документа в силу. Договор был подписан канцлером Германии Олафом Шольцем и главой киевского режима Владимиром Зеленским во время визита последнего в Берлин.

"Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего соглашения <...> Настоящее соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания", — указано в тексте.