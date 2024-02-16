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16 февраля, 14:21

Германия взяла на себя обязательство поддерживать Украину в течение 10 лет

Зеленский и Шольц заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Киев и Берлин заключили соглашение о гарантиях безопасности, согласно которому ФРГ будет поддерживать Украину в течение десяти лет с момента вступления документа в силу. Договор был подписан канцлером Германии Олафом Шольцем и главой киевского режима Владимиром Зеленским во время визита последнего в Берлин.

"Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего соглашения <...> Настоящее соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания", указано в тексте.

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Ранее Шольц заявил о том, что в случае, если условием Москвы для мирного урегулирования конфликта на Украине будет капитуляция Киева, то попытки провести мирные переговоры не имеют никакого смысла. В его понимании Запад упорно трудится, чтобы решить ситуацию с помощью дипломатии, в качестве подтверждения он привёл переговоры в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Юрий Лысенко
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