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Шольц назвал бессмысленными переговоры о капитуляции Украины

Шольц не видит смысла в переговорах по Украине, если речь идёт о её капитуляции

16 февраля, 12:48
Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld

Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld

Если Россия будет настаивать на капитуляции Киева, то проводить мирные переговоры бессмысленно. Об этом сказал в интервью газете Süeddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.

"Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла", пояснил он.

По его словам, Запад предпринимает дипломатические усилия, чтобы помочь завершить украинский конфликт. В пример политик привёл переговоры в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что если Москва просто отступит, то противостояние моментально завершится.

Названо условие возобновления переговоров России и Украины
Названо условие возобновления переговоров России и Украины

Напомним, президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что Россия открыта для переговоров по Украине. Последнее такое заявление прозвучало в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент отметил, что переговорный процесс был запущен ещё в марте 2022 года, однако Киев тогда отказался договариваться.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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