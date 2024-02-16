Шольц назвал бессмысленными переговоры о капитуляции Украины Шольц не видит смысла в переговорах по Украине, если речь идёт о её капитуляции 16 февраля, 12:48 Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld

Если Россия будет настаивать на капитуляции Киева, то проводить мирные переговоры бессмысленно. Об этом сказал в интервью газете Süeddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.

"Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла", — пояснил он.

По его словам, Запад предпринимает дипломатические усилия, чтобы помочь завершить украинский конфликт. В пример политик привёл переговоры в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что если Москва просто отступит, то противостояние моментально завершится.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что Россия открыта для переговоров по Украине. Последнее такое заявление прозвучало в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент отметил, что переговорный процесс был запущен ещё в марте 2022 года, однако Киев тогда отказался договариваться.

Авторы Татьяна Миссуми