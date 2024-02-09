Названо условие возобновления переговоров России и Украины
Политолог Коньков: Убедить Украину возобновить переговоры с РФ могут только США
Убедить Украину возобновить диалог с Россией позволит, скорее, не отсутствие у Киева оружия, а решение Вашингтона. Такое мнение выразил кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков.
"Нынешнее руководство Украины несамостоятельно в принятии решений, особенно стратегического характера. Даже тот факт, что ведение боевых действий осуществляется при помощи бесплатно предоставляемого вооружения, подчёркивает, что это прокси-война, которую Запад ведёт руками украинских солдат при посредничестве киевского руководства", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт отметил, что именно Киев прекратил переговоры с Москвой. Изначально Украина была готова подписать мирное соглашение, но "после окрика из-за океана отправила его в мусорную корзину". Также политолог напомнил об указе Владимира Зеленского, в соответствии с которым запрещено вести переговоры с Москвой.
Как сообщал Life.ru, в ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт РФ и Украины мог бы завершиться весной 2022-го, если бы не вмешался тогдашний премьер Британии Борис Джонсон. Тот приказал Киеву ничего не подписывать с Россией, а "просто воевать". При этом в январе этого года Джонсон попытался оправдаться, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров РФ и Украины весной 2022 года.
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