Убедить Украину возобновить диалог с Россией позволит, скорее, не отсутствие у Киева оружия, а решение Вашингтона. Такое мнение выразил кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков.

"Нынешнее руководство Украины несамостоятельно в принятии решений, особенно стратегического характера. Даже тот факт, что ведение боевых действий осуществляется при помощи бесплатно предоставляемого вооружения, подчёркивает, что это прокси-война, которую Запад ведёт руками украинских солдат при посредничестве киевского руководства", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".