Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной
Путин назвал власть на Украине ущербной, так как её источником стал госпереворот
По мнению России, власть на Украине ущербна, так как её источником стал госпереворот. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.
На вопрос Карлсона, может ли Владимир Зеленский самостоятельно вести переговоры с РФ об урегулировании конфликта, Путин ответил утвердительно.
"А почему нет? Он же считает себя главой государства, он победил на выборах. Хотя мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной. Но он считает себя президентом, и в этом качестве его признают и Соединённые Штаты, и вся Европа, и практически весь остальной мир. Почему нет? Он может", — подчеркнул Путин.
Ранее в разговоре с Карлсоном Путин заявил, что госпереворот на Украине был осуществлён при содействии американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). И это стало колоссальной ошибкой этой организации.
Life.ru / Павел Баранов