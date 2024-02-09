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9 февраля, 01:26

Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой

Путин: Госпереворот 2014 года на Украине был колоссальной ошибкой ЦРУ

Государственный переворот на Украине был осуществлён при содействии американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Как заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону, это стало колоссальной ошибкой ЦРУ.

Путин вспомнил о просьбе США зимой 2014 года "успокоить Януковича". В ответ Вашингтон пообещал утихомирить оппозицию, что в итоге должно было привести к политическому урегулированию ситуации. Обещание было выполнено: Виктор Янукович, который на тот момент занимал пост президента Украины, не прибег к помощи вооружённых сил и полиции. Однако оппозиционно настроенные граждане провели госпереворот в Киеве, что было сделано при поддержке ЦРУ.

"Технически они всё сделали правильно, добились того, чего хотели, — сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведёт", — заявил Путин.

Конгрессмен Мэсси признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году
Конгрессмен Мэсси признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году

В ходе данного интервью российский лидер также упомянул о причастности ЦРУ к диверсиям на "Северных потоках". В рамках интервью американец спросил у российского лидера о том, кто совершил диверсии на трубопроводах в Балтийском море, на что Путин ответил: "Вы, конечно".

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Life.ru / Павел Баранов

Оксана Попова
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