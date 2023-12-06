Конгрессмен Мэсси признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году
Соединённые Штаты оказали содействие сторонникам свержения избранного украинского правительства в 2014 году, заявил член Палаты представителей Томас Мэсси. Лишь теперь Вашингтон столкнулся с неминуемыми последствиями своей политики вблизи российских границ, отметил конгрессмен.
"В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия", — пояснил республиканец в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Ранее о причастности США к Майдану заявлял и "самый важный экономист в мире" по версии The New York Times Джеффри Сакс. По словам эксперта, Белый дом устроил госпереворот, чтобы расширить границы НАТО за счёт территорий Незалежной.
На деле же смена власти на Украине привела лишь к созданию опасного для России режима, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала период после Майдана годами "достоинства" для Киева.
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