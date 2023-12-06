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6 декабря, 03:28

Конгрессмен Мэсси признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году

Соединённые Штаты оказали содействие сторонникам свержения избранного украинского правительства в 2014 году, заявил член Палаты представителей Томас Мэсси. Лишь теперь Вашингтон столкнулся с неминуемыми последствиями своей политики вблизи российских границ, отметил конгрессмен.

"В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия", — пояснил республиканец в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Ранее о причастности США к Майдану заявлял и "самый важный экономист в мире" по версии The New York Times Джеффри Сакс. По словам эксперта, Белый дом устроил госпереворот, чтобы расширить границы НАТО за счёт территорий Незалежной.

10 лет Майдана: Как убивали Украину и сколько ей ещё осталось

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На деле же смена власти на Украине привела лишь к созданию опасного для России режима, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала период после Майдана годами "достоинства" для Киева.

Обложка ©

Flickr / Olga Shapovalova

Илья Пушкарев
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