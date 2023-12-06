Соединённые Штаты оказали содействие сторонникам свержения избранного украинского правительства в 2014 году, заявил член Палаты представителей Томас Мэсси. Лишь теперь Вашингтон столкнулся с неминуемыми последствиями своей политики вблизи российских границ, отметил конгрессмен.

"В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия", — пояснил республиканец в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Ранее о причастности США к Майдану заявлял и "самый важный экономист в мире" по версии The New York Times Джеффри Сакс. По словам эксперта, Белый дом устроил госпереворот, чтобы расширить границы НАТО за счёт территорий Незалежной.