Администрация президента США Джо Байдена устроила две провокации для развязывания конфликта на Украине, но свою причастность к этому раскрывать не хочет. Такое заявление сделал экономист Джеффри Сакс в статье для издания Common Dreams.

По его словам, первой провокацией является намерение Вашингтона расширить Североатлантический альянс за счёт Украины и Грузии, чтобы окружить Россию в Черноморском регионе. Второй стало установление русофобского режима в Киеве в феврале 2014 года. Экономист подчеркнул, что стрельба в Незалежной началась именно с момента свержения президента Виктора Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года, как считают правительство США, НАТО и лидеры стран "Большой семёрки".

Однако американские власти сознательно замалчивают свою причастность к развязыванию конфликта — и у них на это три причины. Во-первых, пишет Сакс, признание провоцирования подтвердило бы, что конфликта можно было избежать, а США не понадобилось бы тратить миллиарды долларов на поддержку Украины. Во-вторых, Байден не хочет раскрывать свою причастность к свержению Януковича. А в-третьих, признание заставило бы США сесть за стол переговоров, что может подорвать стремление к расширению НАТО.

И хотя Россия неоднократно пыталась уладить вопрос дипломатическим путём ещё до начала спецоперации, Вашингтон не хотел учитывать интересы Москвы, добавил экономист. Он уверен, что урегулирование конфликта возможно только через переговоры, в ходе которых будут утверждены нейтралитет Украины и нерасширение альянса.