После силового переворота на Украине в 2014 году в Киеве возник режим, опасный для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей десятилетие Майдана десятью годами "достоинства". Представитель Кремля отметил, что после Евромайдана на Украине расцвели откровенно нацистские настроения.

Дмитрий Песков заявил, что Майдан привёл к появлению на Украине опасного для России режима. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские, и, к сожалению, продолжается теми трагедиями, которые мы наблюдаем каждый день на Украине", — сказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь главы государства выразил сожаление в связи с заявлением фон дер Ляйен, отметив, что доселе, наверное, никогда ещё в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник. По словам Пескова, десять лет назад на Украине была свергнута легитимная власть, даже несмотря на подписанные Европой гарантии.

Напомним, Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Тогда сторонники евроинтеграции пришли на площадь Независимости в Киеве сразу после того, как кабмин заявил о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позднее столкновение силовиков и радикалов в центре украинской столицы привело к десяткам жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от должности президента Виктора Януковича, которому пришлось уехать из страны. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.