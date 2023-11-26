В Кремле объяснили, почему в Киеве "режим", а не власти

Дискриминационные заявления, которые Киев допускает в адрес проживающих на Украине русских, характерны для режима, а не для власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука о том, что "права русских на Украине должны быть ущемлены".

Дмитрий Песков заявил, что Кремль называет руководство Украины режимом из-за дискриминации русских. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.