В Кремле объяснили, почему в Киеве "режим", а не власти
Песков: Кремль называет руководство Украины режимом из-за дискриминации русских
Дискриминационные заявления, которые Киев допускает в адрес проживающих на Украине русских, характерны для режима, а не для власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука о том, что "права русских на Украине должны быть ущемлены".
Дмитрий Песков заявил, что Кремль называет руководство Украины режимом из-за дискриминации русских. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Песков добавил, что только режим может делать такие заявления.
Напомним, ранее Стефанчук заявил, что права русских на Украине нужно ущемить и что представители народа не должны иметь "никаких привилегий". А языковой омбудсмен Незалежной и вовсе отверг существование русскоговорящих украинцев.
Shutterstock