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26 ноября, 10:04

В Кремле объяснили, почему в Киеве "режим", а не власти

Песков: Кремль называет руководство Украины режимом из-за дискриминации русских

Дискриминационные заявления, которые Киев допускает в адрес проживающих на Украине русских, характерны для режима, а не для власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука о том, что "права русских на Украине должны быть ущемлены".

Дмитрий Песков заявил, что Кремль называет руководство Украины режимом из-за дискриминации русских. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков добавил, что только режим может делать такие заявления.

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Напомним, ранее Стефанчук заявил, что права русских на Украине нужно ущемить и что представители народа не должны иметь "никаких привилегий". А языковой омбудсмен Незалежной и вовсе отверг существование русскоговорящих украинцев.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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