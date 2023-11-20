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Спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине

20 ноября, 13:28

Getty Images / SOPA Images / Sergei Chuzavkov

Права русских на Украине должны быть ущемлены, и представители народа не должны иметь "никаких привилегий". Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части... Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть", — цитирует Стефанчука издание "Страна".

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А ранее на Украине разразился скандал из-за русского языка. Так, экс-депутат Рады Ирина Фарион заявила в соцсетях, что не считает украинцами азовцев*, которые позволяют себе говорить на русском языке. Военнослужащие ВСУ отреагировали негативно и предложили Фарион сменить их в окопах. Политики и простые украинцы тоже встали на защиту националистов и неожиданно для себя выступили против дискриминации за "язык врага".

*Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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