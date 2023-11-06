"Конченая!": Украинцы затравили экс-нардепа за жёсткий выпад о говорящих по-русски азовцах*

Социальные сети взорвались от возмущения после заявления экс-депутата Рады Ирины Фарион по поводу бойцов нацбатальона "Азов"*. Бывший нардеп заявила, что не считает украинцами азовцев*, которые позволяют себе говорить на русском языке.

"Вы, парни, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии — это сброд тогда. Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть тогда себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм — выучи язык Тараса Григоровича Шевченко", — обратилась она к бойцам в ходе интервью украинским СМИ.

Многих граждан Незалежной привело в ярость заявление ратующей за украинскую мову общественницы, в частности, в "Тиктоке" набирает обороты тренд "военные отвечают Фарион", где герои, не стесняясь в выражениях, поливают грязью политика.

"Фарион конченая!" — говорят бойцы ВСУ в одном из видеороликов.

"Каждый раз, когда я её слушаю, у меня складывается впечатление, что она сбежала из психбольницы", — соглашается другой.

Пользователи социальных сетей предлагают Фарион подменить "Азов"* в окопах и говорят, что она может сделать хуже даже самый плохой день просто самим фактом своего существования. А в социальной сети X уже призывают СБУ заняться бывшим нардепом.

Напомним, русскоговорящие украинцы — ахиллесова пята Ирины Фарион, она уже не первый раз делает в их адрес одиозные заявления. Так, в конце октября она заявила, что говорящих по-русски жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, необходимо "утилизировать".