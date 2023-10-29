На Украине потребовали "утилизировать" граждан, говорящих на русском языке
Экс-депутат Рады Фарион призвала "утилизировать" русскоязычное население Украины
Русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, необходимо "утилизировать". Такое мнение в эфире одной из украинских программ высказала экс-депутат Рады и националистка Ирина Фарион.
По её словам, для русскоговорящих граждан необходимо создать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для "святых украинских солдат".
"Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — подчеркнула Фарион.
Так она отреагировала на недавний скандал с водителем такси, говорящим на русском языке. Инцидент произошёл в Киеве. Две женщины потребовали от таксиста говорить по-украински, после чего тот остановил машину и вежливо попросил пассажирок выйти из авто, причём даже сам помог вытащить вещи из багажника. После происшествия мужчину отстранили от работы.
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