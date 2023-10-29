На Украине потребовали "утилизировать" граждан, говорящих на русском языке

Русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, необходимо "утилизировать". Такое мнение в эфире одной из украинских программ высказала экс-депутат Рады и националистка Ирина Фарион.

По её словам, для русскоговорящих граждан необходимо создать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для "святых украинских солдат".

"Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — подчеркнула Фарион.