Регион

Уведомления отключены

26 октября, 08:15
25194

"Вы больные люди, ребята": Таксист в Киеве отказался везти украинок из-за споров о языке

В Киеве таксист высадил двух пассажирок из-за требований говорить на украинском

В Киеве водитель такси высадил двух женщин из-за требований разговаривать только на украинском языке. Одна из женщин сняла происходящее на видео, кадры публикуют местные телеграм-каналы.

Таксист в Киеве отказался везти украинок из-за споров о языке. Видео © t.me / Киевская Правда 2D

Украинки оказались сильно недовольны тем, что водитель говорил с ними не на государственном языке Незалежной. Женщины поспешили высказать своё недовольство, причём в довольно крикливой форме, однако такое отношение мужчина терпеть был не намерен. Он остановил машину и вежливо попросил пассажирок выйти из авто, причём даже сам помог вытащить вещи из багажника.

"Вы больные люди, ребята", — заявил водитель.

Выяснилось, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык

Выяснилось, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык

Ранее Лайф рассказывал, что русский язык перестали преподавать в крупнейшем вузе Украины — Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко. Помимо упразднения программы по изучению русского и белорусского языков, там также запретили использовать российские источники в научной деятельности.

Обложка ©

t.me / Киевская Правда 2D

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    2
    avatar
    avatar
    URA AGAвчера в 09:03

    Молодчина таксист

    Показать ответы

    Новости партнеров