"Вы больные люди, ребята": Таксист в Киеве отказался везти украинок из-за споров о языке

В Киеве водитель такси высадил двух женщин из-за требований разговаривать только на украинском языке. Одна из женщин сняла происходящее на видео, кадры публикуют местные телеграм-каналы.

Украинки оказались сильно недовольны тем, что водитель говорил с ними не на государственном языке Незалежной. Женщины поспешили высказать своё недовольство, причём в довольно крикливой форме, однако такое отношение мужчина терпеть был не намерен. Он остановил машину и вежливо попросил пассажирок выйти из авто, причём даже сам помог вытащить вещи из багажника.