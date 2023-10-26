"Вы больные люди, ребята": Таксист в Киеве отказался везти украинок из-за споров о языке
В Киеве таксист высадил двух пассажирок из-за требований говорить на украинском
В Киеве водитель такси высадил двух женщин из-за требований разговаривать только на украинском языке. Одна из женщин сняла происходящее на видео, кадры публикуют местные телеграм-каналы.
Таксист в Киеве отказался везти украинок из-за споров о языке. Видео © t.me / Киевская Правда 2D
Украинки оказались сильно недовольны тем, что водитель говорил с ними не на государственном языке Незалежной. Женщины поспешили высказать своё недовольство, причём в довольно крикливой форме, однако такое отношение мужчина терпеть был не намерен. Он остановил машину и вежливо попросил пассажирок выйти из авто, причём даже сам помог вытащить вещи из багажника.
"Вы больные люди, ребята", — заявил водитель.
Ранее Лайф рассказывал, что русский язык перестали преподавать в крупнейшем вузе Украины — Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко. Помимо упразднения программы по изучению русского и белорусского языков, там также запретили использовать российские источники в научной деятельности.
t.me / Киевская Правда 2D