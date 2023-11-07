Уволенный за русский язык таксист из Киева рассказал о провокациях от пассажирок

Киевский таксист Александр, уволенный за использование русского языка, рассказал, что поднявшие шум пассажирки провоцировали его. Скандал произошёл из-за того, что он отказался разговаривать с ними на украинском и высадил их из машины.

"Началось с того, что я позвонил сказать, где остановился, так как там с парковкой сложно было. Они говорят: "Вы можете разговаривать на украинском языке?" Я говорю: "Нет" Они начали кричать, и я положил трубку. Потом открывается дверь, садится одна девушка с вазоном с землёй, я поворачиваюсь и спрашиваю: "А земля салон не запачкает?" Она говорит, что нет, и опять начинает мне на повышенных тонах говорить про язык, мол, вы должны по-украински. Я завёл двигатель и выключил. Даже с места не двигался. Говорю, вы неадекватные, больные. Я их высадил", — рассказал водитель украинскому изданию "Страна.ua".

Он объяснил, что знает украинский язык, но родился на юге, где все общаются на русском, поэтому он просто привык разговаривать на нём. Водитель добавил, что после скандала с пассажирками не общался. Впрочем, как и с экс-советником Алексеем Арестовичем и певицей Светланой Лободой, которые ранее предложили ему свою помощь.