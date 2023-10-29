"Нигде не прячусь": Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к жителям Украины

Водитель такси, которого уволили после скандала с русской речью, поблагодарил неравнодушных людей за поддержку. Он записал видеообращение на украинском языке, в котором также заявил, что нигде не прячется и живёт у себя дома.

"Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии", — цитирует мужчину издание "Страна.ua".

В конце обращения мужчина сказал по-русски: "Благодарность вам всем, ребята. Спасибо".