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29 октября, 13:28

"Нигде не прячусь": Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к жителям Украины

Уволенный за русский язык таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

Водитель такси, которого уволили после скандала с русской речью, поблагодарил неравнодушных людей за поддержку. Он записал видеообращение на украинском языке, в котором также заявил, что нигде не прячется и живёт у себя дома.

"Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии", — цитирует мужчину издание "Страна.ua".

В конце обращения мужчина сказал по-русски: "Благодарность вам всем, ребята. Спасибо".

На Украине потребовали "утилизировать" граждан, говорящих на русском языке

На Украине потребовали "утилизировать" граждан, говорящих на русском языке

Ранее Лайф рассказывал о скандале с водителем такси, говорящим на русском языке. Инцидент произошёл в Киеве. Две женщины потребовали от таксиста говорить по-украински, после чего тот остановил машину и вежливо попросил пассажирок выйти из авто, причём даже сам помог вытащить вещи из багажника. После случившегося мужчину отстранили от работы.

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Telegram / "Киевская Правда 2D"

Илья Суриков
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