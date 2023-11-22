Бывший президент Украины Виктор Янукович стал для Запада злейшим врагом всего за пару часов, когда взял паузу для изучения возможных издержек от ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, рассуждая о Евромайдане, начавшемся десять лет назад.

Дипломат отметила, что Майдан "был государственным переворотом, совершённым извне", тогда как экс-президент столкнулся с ненавистью со стороны Запада из-за проявления "независимости".

"За пару часов он стал не то что нерукоподатным, а злейшим врагом, страшным коррупционером, буквально вурдалаком только из-за того, что сказал одну вещь: ему потребуется несколько месяцев или полгода на то, чтобы подсчитать возможные издержки соглашения с Евросоюзом и их компенсировать", — приводит слова представителя МИД РФ радио Sputnik.

Захарова уверена, что Запад будет петь "дифирамбы" государствам только в том случае, если они не заявляют о своей независимости. При обратных обстоятельствах, резюмирует представитель МИД, "тут же начинаются проблемы".

Ранее Захарова подвела печальные для Украины итоги десяти лет после Майдана. Она заявила, что после тех событий страна превратилась в нищую и вымирающую территорию, хотя ранее была самодостаточной и промышленно развитой республикой бывшего СССР.