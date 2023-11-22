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22 ноября, 03:54

Небензя анонсировал заседание СБ ООН по Евромайдану на Украине

Небензя: РФ 8 декабря проведёт заседание СБ ООН по "формуле Аррии" по Украине

Россия 8 декабря планирует провести заседание СБ ООН по "формуле Аррии" по Украине, заявил постоянный представитель страны при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, что на предстоящем заседании о событиях так называемого Евромайдана на Украине расскажут лица, принимавшие в нём участие.

"Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи Совета по "формуле Аррии", которую мы проведём 8 декабря", — уточнил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

По его словам, киевский Майдан предполагался как средство ослабления РФ в западных интересах. Он подчеркнул, что граждан Украины "цинично использовали", заранее готовя стране видимый на данный момент сценарий.

Небензя заявил, что Россия с начала СВО приняла более 730 тысяч детей с Украины

Небензя заявил, что Россия с начала СВО приняла более 730 тысяч детей с Украины

Ранее Небензя заявил, что Владимир Зеленский в своём старании подавить каноническую Украинскую православную церковь напоминает императоров Рима, которые прославились гонениями на христиан.

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ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ

Анатолий Симоненко
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