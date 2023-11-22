Россия 8 декабря планирует провести заседание СБ ООН по "формуле Аррии" по Украине, заявил постоянный представитель страны при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, что на предстоящем заседании о событиях так называемого Евромайдана на Украине расскажут лица, принимавшие в нём участие.

"Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи Совета по "формуле Аррии", которую мы проведём 8 декабря", — уточнил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

По его словам, киевский Майдан предполагался как средство ослабления РФ в западных интересах. Он подчеркнул, что граждан Украины "цинично использовали", заранее готовя стране видимый на данный момент сценарий.