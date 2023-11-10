Небензя заявил, что Россия с начала СВО приняла более 730 тысяч детей с Украины

С февраля прошлого года Россия приняла более 730 тысяч детей с Украины. Об этом сообщил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, большинство несовершеннолетних прибыли с родителями и лишь две тысячи — воспитанники детдомов ДНР и ЛНР.

"С начала СВО российские регионы приняли более пяти миллионов добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч — дети", — отметил дипломат, добавив, что подавляющее большинство из них прибыли в РФ с родителями.

Небензя подчеркнул, что всего 358 детей были устроены в российские семьи в форме временной предварительной опеки либо временного попечительства. Постпред РФ добавил, что несовершеннолетних незамедлительно передадут родным, если те обратятся с соответствующими запросами.

Также дипломат подчеркнул, что западные страны целенаправленно раздувают эту ситуацию, не обращая внимания на проблемы, связанные с перемещением украинских детей по Европе. По официальным данным Еврокомиссии, более 23 тысяч несовершеннолетних украинских беженцев в европейских странах — несопровождаемые дети, отметил Небензя. Кроме того, он рассказал о том, что в постпредство РФ при ООН поступили многочисленные обращения о вопиющих нарушениях в отношении украинских детей в Европе.

"Число подобных обращений росло. Понимаем, что эта тема крайне неудобна для наших западных коллег", — сообщил дипломат.