Небензя: В миссию РФ при ООН обращались в связи с отъёмом украинских детей в ЕС

В миссию РФ при ООН обращались из-за случаев отъёма детей у украинцев в европейских странах. Об этом во время неформального заседания Совета Безопасности рассказал постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.

"После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъёмом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями", — подчеркнул Небензя.

Дипломат заявил, что подобные случаи исчисляются десятками, а сами беженцы даже не представляют, кто бы мог им помочь с этим вопросом. Более того, сообщил Небензя, сигналы поступали и от граждан других стран, включая жителей ЕС, что заставляет думать о высокой распространённости этой проблемы.