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10 ноября, 19:17

Небензя: В миссию РФ при ООН обращались в связи с отъёмом украинских детей в ЕС

В миссию РФ при ООН обращались из-за случаев отъёма детей у украинцев в европейских странах. Об этом во время неформального заседания Совета Безопасности рассказал постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.

"После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъёмом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями", — подчеркнул Небензя.

Дипломат заявил, что подобные случаи исчисляются десятками, а сами беженцы даже не представляют, кто бы мог им помочь с этим вопросом. Более того, сообщил Небензя, сигналы поступали и от граждан других стран, включая жителей ЕС, что заставляет думать о высокой распространённости этой проблемы.

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Ранее Лайф писал, что с апреля этого года в постоянное представительство РФ при ООН в Нью-Йорке обратились десятки украинских семей. Они попросили помочь вернуть детей, которых у них отобрали западные службы. При этом обратившиеся отмечали, что Украина оказывает на них давление.

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ТАСС / Eduardo Munoz Alvarez

Анатолий Симоненко
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