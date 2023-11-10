Небензя: В миссию РФ при ООН обращались в связи с отъёмом украинских детей в ЕС
В миссию РФ при ООН обращались из-за случаев отъёма детей у украинцев в европейских странах. Об этом во время неформального заседания Совета Безопасности рассказал постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.
"После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъёмом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями", — подчеркнул Небензя.
Дипломат заявил, что подобные случаи исчисляются десятками, а сами беженцы даже не представляют, кто бы мог им помочь с этим вопросом. Более того, сообщил Небензя, сигналы поступали и от граждан других стран, включая жителей ЕС, что заставляет думать о высокой распространённости этой проблемы.
Ранее Лайф писал, что с апреля этого года в постоянное представительство РФ при ООН в Нью-Йорке обратились десятки украинских семей. Они попросили помочь вернуть детей, которых у них отобрали западные службы. При этом обратившиеся отмечали, что Украина оказывает на них давление.
ТАСС / Eduardo Munoz Alvarez