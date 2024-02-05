Визит "главного буревестника" США в Киев связали с угрозой бунта армии против Зеленского
AT: Нуланд прибыла в Киев из-за возросшей угрозы госпереворота на Украине
Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Причиной визита в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая считается архитектором майдана 2014 года и "главным буревестником трагических потрясений", стала возросшая угроза военного переворота на Украине. Об этом сообщило интернет-издание Asia Times.
"Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать её против Зеленского", — сказано в публикации издания.
Автор материала считает, что целью Нуланд было одёрнуть и вместе с тем успокоить зарвавшегося главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого глава киевского режима Владимир Зеленский планирует уволить из-за плачевного положения дел на фронте. При этом обозреватель отметил, что военачальник всё ещё может повернуть своих людей против Киева, так как противоречия между военными и властью вряд ли были улажены.
Напомним, о том, что в Киев с рабочим визитом прибыла замгоссекретаря США Виктория Нуланд, стало известно 31 января. В МИД РФ сочли, что дипломат прилетела на Украину из-за конфликта Зеленского с Залужным. А политолог в беседе с Life.ru назвал ещё одной целью визита Нуланд сохранение в стране проамериканского режима.