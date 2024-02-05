Причиной визита в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая считается архитектором майдана 2014 года и "главным буревестником трагических потрясений", стала возросшая угроза военного переворота на Украине. Об этом сообщило интернет-издание Asia Times.

"Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать её против Зеленского", — сказано в публикации издания.